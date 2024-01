donderdag 11 januari 2024 om 16:03

Ben O’Connor keert terug in Giro d’Italia, Sam Bennett begint seizoen in Frankrijk

Decathlon AG2R La Mondiale heeft van verschillende renners het programma voor de eerste seizoenshelft bekendgemaakt. Zo onthulde het Franse team dat Ben O’Connor in mei deel zal nemen aan de Giro d’Italia. Ook is duidelijk geworden waar Sam Bennett zijn seizoen begint: de Tour de la Provence.

Voor O’Connor zal het zijn vierde deelname aan de Ronde van Italië zijn. In 2018 maakte hij zijn grote ronde-debuut in de Giro, maar wist hij de rittenkoers niet uit te rijden. Een jaar daarna lukte dat wel. In 2020 volbracht de Australiër de drieweekse toch ook, eindigde hij als twintigste in het klassement én wist hij een etappe te winnen. Toch keerde O’Connor nadien niet meer terug naar de Italiaanse wedstrijd. In plaats daarvan betwistte hij drie keer op rij de Ronde van Frankrijk, met een vierde plaats en ritwinst in 2021 als hoogtepunt.

Het programma waarmee O’Connor naar de Giro d’Italia toe zal werken, is nog niet volledig bekend. Wel is duidelijk dat hij in februari deel zal namen aan de Vuelta a Murcia (10 februari), de Clásica Jaén (12 februari) en de UAE Tour (19-25 februari). Welke wedstrijden ná de Giro volgen, weten we ook nog niet.

Wedstrijdprogramma

Drie rittenkoersen voor Bennett

Sam Bennett, die afgelopen winter de overstap maakte van BORA-hansgrohe, zal zijn seizoen ook in februari beginnen. Hij trapt af met de Tour de la Provence (8-11 februari). Daarna doet hij, net als O’Connor, de UAE Tour. In maart betwist de Ierse sprinter vervolgens ook nog Parijs-Nice (3-10 maart).

Wedstrijdprogramma

Belgisch vijftal

In 2024 rijden er vijf Belgen voor Decathlon AG2R La Mondiale. Dries De Bondt maakt zijn debuut voor het Franse team in de Etoile de Bessèges (31 januari-4 februari). Daarna zal hij ook aan de start staan van de Ruta del Sol en de Omloop Het Nieuwsblad. Sander De Pestel begint er al eerder aan, met de Classica Communitat Valencia 1969 (20 januari) en Ruta de la Ceramica (21 januari). Hij zal daarna ook starten in de Etoile de Bessèges.

Oliver Naesen komt vanaf 14 februari in actie in de Ruta del Sol. Daarna doet hij beide wedstrijden van het Openingsweekend, de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Gianluca Pollefliet heeft dan weer de UAE Tour, Grand Prix de Denain (14 maart) en Classic Loire Atlantique (16 maart) op zijn programma. Stan Dewulf zullen we dit voorjaar niet zien. Hij onderging in december een operatie aan een vernauwde liesslagader en keert pas later terug in koers. Hij hoopt de Giro te halen.