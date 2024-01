woensdag 10 januari 2024 om 08:28

Geen voorjaar voor Stan Dewulf na operatie: “Belangrijke beslissing voor vervolg carrière”

Decathlon-AG2R La Mondiale zal in het voorjaar niet kunnen rekenen op Stan Dewulf. De 26-jarige Belg onderging eind december een operatie aan zijn liesslagader en staat nu voor een langere revalidatieperiode.

Dewulf had al langer last van een vernauwde liesslagader en moest dus onder het mes. “Het is allemaal goed verlopen, nu is het tijd om mijn lichaam te laten genezen”, laat de renner weten via Instagram. In gesprek met Sporza gaat hij er nog dieper op in. “Als ik het nu niet liet doen, was ik verder van huis. Het is gewoon de beste beslissing en een belangrijke voor het vervolg van mijn carrière. Het probleem moest van de baan zijn.”

Dewulf baalt wel van het feit dat hij moet passen voor zijn geliefkoosde kasseiklassiekers. “Al heb ik het eerder al eens meegemaakt in mijn carrière”, relativeert hij. “Ik voel me er ook al iets beter bij. Ik kan ook moeilijk blijven fietsen met een belemmering. Confronterend blijft het wel, maar ik kan de klik wel maken om het te accepteren.”

Debuut in Giro d’Italia?

De renner van Decathlon-AG2R La Mondiale hoopt zo snel mogelijk weer terug te keren in het peloton. “Ik moet nu gewoon zo goed mogelijk de revalidatie – nog enkele weken naast de fiets – aanvatten. Dat om zo goed mogelijk terug te keren. Ik droom nu al stiekem van de Giro om daar mijn ploeg te kunnen helpen. Ik wil dit jaar een nog hoger niveau halen dan ervoor”, klinkt het.