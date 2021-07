Ben O’Connor: “Het was helemaal niet de bedoeling om mee te zitten”

Een emotionele Ben O’Connor kon zijn geluk niet op na zijn ritzege in de Tour de France-etappe naar Tignes. De Australische klimmer van AG2R Citroën was verreweg de beste van een grote kopgroep in de Alpenetappe. “Dit is altijd al een droom geweest”, jubelt hij na de finish. Bovendien stijgt hij in het klassement naar de tweede plek, op 2.01 minuut van de gele trui.

“Om hier te zijn is al een droom. Om dit te behalen vandaag, tekent het vertrouwen in mij. Ik wil iedereen bedanken die in mij geloofd heeft. Mijn aanstaande vrouw, mijn ouders, mijn vrienden in Australië en hier in Europa. Het is geweldig”, vertelt O’Connor, die met vijf minuten (!) voorsprong op Mattia Cattaneo won.

Aan de voet van de slotklim had hij Nairo Quintana en Sergio Higuita nog aan zijn zijde, maar die schudde hij snel los. “Dit is waar je van droomt. Het zorgt voor veel vreugde. Maar ik heb genoten van elk moment. Ik ben ook zo blij voor de ploeg, ze hebben vertrouwen in mij en hebben mij zoveel moois gebracht. Dit is heel speciaal”, aldus de ritwinnaar.

“Ik zei vanochtend nog dat het helemaal niet mijn bedoeling was om mee te zitten in de vroege vlucht”, lacht hij. “Maar er reed een grote groep weg en ik stak over. Toen ik daarin terecht kwam, wachtte ik gewoon af, want ik wist niet zo goed wat ik moest doen. Ik hoorde daarna dat we vijf minuten kregen, dus wist ik dat er een kans was om een slag te slaan in klassement. Ik wist dat ik op een lange dag als deze zou kunnen winnen, maar het was een bizarre rit en de weersomstandigheden waren verschrikkelijk.”