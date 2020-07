Ben Hermans past voor Tourdebuut uit vrees voor… eenzaamheid woensdag 8 juli 2020 om 09:30

Op zijn 34ste kon Ben Hermans dit jaar eindelijk zijn debuut in de Tour de France maken. Maar de Limburger van Israël Start-Up Nation liet zijn ploeg al weten te passen. “Het sociale isolement waarin de renners gaan terechtkomen, zal niet te onderschatten zijn. Dat aspect is tot nog toe totaal onderbelicht gebleven.”

Ben Hermans, die momenteel op stage is in Andorra, spreekt over een surrogaat-Tour. En daar past hij voor. Hij wordt eind deze maand voor de tweede keer papa, maar dat is niet de reden van zijn beslissing, zegt hij in de kranten van het Mediahuis. “Onlangs kreeg ik een dertien bladzijden dik document van onze ploeg in handen, vol met restricties die de UCI de teams oplegt. Die nota heeft me aan het denken gezet. Het sociale isolement waarin renners gaan terechtkomen, zal niet te onderschatten zijn.”

“Tel maar uit”, gaat Hermans voort. “Een hoogtestage voorafgaand aan de Tour, drie weken van huis. Eenmaal thuis mag je niemand zien, behalve je gezinsleden. Bovendien moet je tijdens die thuisquarantaine twee moleculaire opsporingstesten (PCR) laten uitvoeren. Diezelfde test moet je tijdens een grote ronde nogmaals iedere week ondergaan, op de rustdag bijvoorbeeld. Tijdens zo’n Tour ben je algauw vier weken van huis, waarbij je strikt binnen de bubbel van je ploeg blijft. Bezoek van het thuisfront is uit den boze. Als je dat allemaal samentelt, heb je je naasten zeven à acht weken niet of nauwelijks gezien.”

Uitgeput in Parijs

Hermans meent dan ook dat renners dit jaar niet zozeer fysiek, maar eerder mentaal uitgeput Parijs zullen bereiken. “De factor sociaal isolement is tot nog toe onderbelicht gebleven. Het is nochtans bekend dat prestaties heel afhankelijk zijn van de mentale toestand van de renner. De ene zal daar beter tegen kunnen dan de andere. Maar zij die gevoelig zijn voor sociale contacten, gaan nog slikken. Doordat je meer geïsoleerd dan anders die grote ronde ingaat, gaan sommigen vroeger een klop krijgen.” Hermans begint zijn seizoen in de Ronde van Burgos (28 juli). Gevolgd door Piemonte en Lombardije. Na een break van drie weken staan respectievelijk Tirreno Adriatico, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, Amstel Gold Race en de (ingekorte) Vuelta op de agenda.