Ben Hermans maakt toch zijn debuut in de Tour de France

Ben Hermans maakt eind augustus zijn debuut in de Tour de France. De inmiddels 34-jarige klimmer van Israel Start-Up Nation is al prof sinds 2009, maar mocht nog nooit opdraven in La Grande Boucle. Eerder zei hij nog wel een ander programma te prefereren boven de Tour.

“Ik zie gewoon meer mogelijkheden in een alternatief programma”, zei Hermans begin juli. Eerder vertelde hij ook bang te zijn voor eenzaamheid in de Tour vanwege alle coronamaatregelen, maar die uitspreken nuanceerde hij later.

Woensdag maakte Israel Start-Up Nation al bekend dat Guy Niv in de Tourploeg van dit jaar zit. Hij is daarmee de eerste Israëlische deelnemer aan de drieweekse rittenkoers door Frankrijk.

Hermans begon het jaar met een zware valpartij in de Tour Down Under en meerdere botbreuken, maar wist de voorbije weken enkele mooie ereplaatsen te verzamelen. Zo werd hij zevende in de Ronde van Burgos, vijftiende in Gran Piemonte en negende in de Ronde van Lombardije.