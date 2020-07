Ben Hermans nuanceert: “Voorlopig geen Tour, maar niet vanwege eenzaamheid” vrijdag 10 juli 2020 om 10:14

Ben Hermans zal dit jaar normaal gesproken niet zijn debuut maken in de Tour de France, maar niet uit angst voor eenzaamheid. “Ik zie gewoon meer mogelijkheden in een alternatief programma”, zo nuanceert hij eerdere berichten.

Hermans, die momenteel op stage is in Andorra, sprak eerder nog over een surrogaat-Tour. “Onlangs kreeg ik een dertien bladzijden dik document van onze ploeg in handen, vol met restricties die de UCI de teams oplegt. Die nota heeft me aan het denken gezet. Het sociale isolement waarin renners gaan terechtkomen, zal niet te onderschatten zijn.”

Meer mogelijkheden

De 34-jarige Belg laat nu echter aan Sporza weten dat hij niet past voor een Tourdebuut uit vrees voor eenzaamheid. “Ik heb nooit gezegd dat het 100 procent zeker is dat ik de Tour niet zal rijden. Normaal gezien was het mijn plan om de Tour te rijden. Maar toen kwam mijn coach plots met een alternatief programma op de proppen.”

Hermans hoopt dit jaar onder meer de Ronde van Lombardije, Tirreno-Adriatico, de Ardennenklassiekers en de Vuelta a España te betwisten. “Ik zie meer mogelijkheden met een dergelijk programma. Ik ben na een grote ronde meestal redelijk uitgewrongen. Het zou dus moeilijk zijn om de Tour en de Ardennenklassiekers te combineren.”

“De Vuelta is ideaal als grote ronde”

“De Vuelta als grote ronde is daarom ideaal. Ik zal nu in elke koers kunnen starten met de ambitie om een resultaat te rijden. Dat ik momenteel niet naar de Tour ga, heeft dus helemaal niets te maken met sociaal isolement of eenzaamheid. Renners zullen tijdens de ronde moeilijkheden ondervinden op sociaal vlak, maar ik ben niet zo’n sociaal iemand. Ik zou daar tegen kunnen.”

Hermans sluit niet uit dat hij alsnog zijn Tourdebuut zal maken in 2020. “Het is nog altijd mogelijk dat ik word opgeroepen. Ik zou er dan geen probleem mee hebben om te veranderen van programma.” De klimmer zal dit seizoen nog voor eigen rekening rijden, maar volgend jaar krijgt hij het gezelschap van niemand minder dan Chris Froome.

Over aantrekken Froome: “Wel wat geschrokken”

De viervoudig Tourwinnaar moet bij Israel Start-Up Nation de onbetwiste kopman worden voor de grote rondes. “Ik ben wel wat geschrokken dat Israel Start-Up Nation een ronderenner als Froome heeft kunnen aantrekken. Het is natuurlijk enorm leuk dat zo’n renner bij ons in de ploeg komt rijde. Onze ploeg zet elk jaar stappen vooruit.”