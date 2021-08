Ben Hermans boekt eerste tijdritzege: “Ik wilde alles geven op mijn nieuwe tijdritfiets”

Ben Hermans boekte vandaag een wel heel bijzondere zege in de Tour Poitou-Charentes. De Belg won niet na een lange solo of in een sprint, maar bleek de beste tijdrijder tussen Monts-sur-Guesnes en Loudun. En dat op een gloednieuwe tijdritfiets. “Ik wilde vandaag alles geven op mijn nieuwe materiaal.”

De ervaren Belg van Israel Start-Up Nation heeft sinds vorige week een nieuwe tijdritfiets. “Ik kreeg de fiets vorige week in Andorra tijdens een trainingskamp. Ik heb de fiets maar een paar keer kunnen testen voor deze wedstrijd, maar Factor (de fietsenfabrikant van Israel Start-Up Nation, red.) heeft blijkbaar een geweldige fiets ontwikkeld. Ik ben zo blij met mijn eerste tijdritzege.”

De organisatie besloot vandaag een traject van 23,5 kilometer uit te tekenen van Monts-sur-Guesnes naar Loudun, over een overwegend vlak parcours. Toch kregen de renners onderweg nog 110 hoogtemeters te verwerken. Hermans bleek uiteindelijk één seconde sneller dan de Brit John Archibald van EOLO-Kometa. De zege volgt na een zeer hectische week met de nodige valpartijen.

Hermans: “Het is geweldig om hier nu te winnen na alles wat we de voorbije dagen hebben meegemaakt. Ik had zonder alle valpartijen zelfs aan de leiding kunnen staan van deze wedstrijd. Ik blijf maar denken aan mijn ploegmaat Matthias Brändle, die gisteren moest opgeven na een val. Het was echt naar om hem op een dergelijke manier op de grond te zien liggen. Ik ben nog altijd in shock, maar van opgeven willen we niet weten!”