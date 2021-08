Ben Hermans wint tijdrit in Tour Poitou-Charentes, Connor Swift nieuwe leider

De individuele tijdrit in de Tour Poitou-Charentes is gewonnen door Ben Hermans. De Belg van Israel Start-Up Nation wist een tijd van 27m55s te realiseren en was daarmee één seconde sneller dan John Archibald. De nieuwe leider heet Connor Swift: de Brit van Arkéa-Samsic eindigde als tiende in de tijdrit en dat bleek genoeg om de leiding te veroveren.

Na de rit-in-lijn van vanochtend, gewonnen door Elia Viviani, ging de Tour Poitou-Charentes deze namiddag verder met een individuele tijdrit. De organisatie besloot een traject van 23,5 kilometer uit te tekenen van Monts-sur-Guesnes naar Loudun, over een overwegend vlak parcours. Toch kregen de renners onderweg nog 110 hoogtemeters te verwerken.

Na 12 kilometer werden de tussentijden opgemeten in La Roche-Rigault. Daarna ging het in nagenoeg een rechte lijn richting de aankomst in Loudun, waar de balans werd opgemaakt na een drukke derde dag in de Tour Poitou-Charentes. Ben Hermans bleek na de binnenkomst van de laatste renner de winnaar van de dag. De ervaren Belg was net een tikkeltje sneller dan Archibald.

Nog één etappe te gaan

Het verschil tussen de dagwinnaar van Israel Start-Up Nation en de Brit van EOLO-Kometa bleek slechts één seconde. Bruno Armirail werd namens Groupama-FDJ derde op zeven seconden van Hermans. Een opvallende naam in de top-10: Thibaut Pinot. De Fransman kampte de voorbije maanden met hardnekkige rugklachten, maar koerst inmiddels weer pijnvrij en werd vandaag keurig zevende.

In het algemeen klassement gaat Connor Swift nu aan de leiding. De Brit van Arkéa-Samsic zal vrijdag in de slotetappe een voorsprong van tien seconden verdedigen op Armirail. De Deen Morten Hulgaard (Uno-X) is nu de nummer drie op achttien tellen van Swift. De vijfde en laatste etappe van de Tour Poitou-Charentes voert over glooiende wegen, met in de finale telkens een terugkerend klimmetje van 500 meter aan 8%.