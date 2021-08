Matthias Brändle breekt drie ribben in Tour Poitou-Charentes

Voor Matthias Brändle heeft de Tour Poitou-Charentes maar twee etappes geduurd. In de rit naar Ruffec kwam de Oostenrijkse tijdritspecialist van Israel Start-Up Nation ten val en daarbij brak hij drie ribben.

Brändle kwam al vroeg in de etappe van Parthenay naar Ruffec ten val, waarna hij de strijd moest staken in de Franse etappekoers. Uit onderzoek bleek dat de 31-jarige Oostenrijker bij zijn val drie ribben had gebroken.

Israel Start-Up Nation moest het in de tweede etappe al stellen zonder Rudy Barbier. De Franse sprinter was niet meer van start gegaan, nadat hij op de openingsdag op zijn knie was gevallen in de laatste vijf kilometer.