Ben Hermans blijft twee jaar langer bij Israel Start-Up Nation

Ben Hermans heeft een nieuw contract bij Israel Start-Up Nation ondertekend. De 35-jarige Belg won dit seizoen onder meer de Giro del Appennino, de Ronde van Noorwegen en de individuele tijdrit in de Tour Poitou-Charentes. Hermans gaat op voor zijn vijfde en zesde seizoen bij het WorldTour-team. “Het bewijs dat ik me hier heel comfortabel voel”, vertelt hij in een persbericht.

In een eerder interview met WielerFlits had de Belg al aangegeven graag te willen blijven. “Ik houd van de sfeer in de ploeg en ben blij met het materiaal dat onze sponsor beschikbaar stellen. Ik wilde helemaal niet van team veranderen in 2022. Ik ben ook nog lang niet klaar, maar juist ambitieus voor de toekomst. Ik weet zeker dat ik mooie doelen zal vinden in 2022 en 2023. Ik ben meer dan blij dat het team me andermaal het vertrouwen geeft, nu voor de komende twee jaar. Daar wil ik het beste van maken.”

Ook teammanager Kjell Carlström is blij dat Hermans langer blijft, van wie hij vindt dat hij zich bij zijn ploeg ontwikkeld heeft tot winnaar. “Ben heeft de plek gevonden waar hij écht goed kan presteren. We kijken ernaar uit om hem nog meer grote successen te zien boeken. Met Ben willen we alle doelen van de ploeg en hemzelf bewerkstelligen.”