Ben Hermans in Arctic Race: “Liefst blijf ik bij Israel Start-Up Nation”

Interview

Ben Hermans heeft de openingsrit in de Arctic Race of Norway vlot overleefd. Vandaag wordt wellicht met een volledig peloton gesprint, waarna morgen in Målselv het klassement wordt bepaald. Hermans heeft er vertrouwen in. “Ik haal al maanden een hoog niveau. Ik vermoed hier ook wel goed te zijn.”

“Ik ambieer een topvijfplaats”, vertelt Hermans ons bij de voorstelling van de Arctic Race in het Noorse Tromsø. “Het vertrouwen is er, omdat ik de voorbije maanden al een hoog niveau haalde. Natuurlijk wil ik de koers winnen, maar dat kan er maar één. Tegenwoordig heb je een superdag nodig als je wil winnen.”

Hermans refereert naar de Ronde van Hongarije, eerder dit jaar. “Ik reisde naar daar af om te winnen, maar werd geklopt door iemand (Damien Howson, red.) die beter klom dan ik. Dan ben je ontgoocheld. Ik ben altijd fel teleurgesteld als ik een koers waar ik mijn zinnen op had gezet, niet win. Maar een dag later geef je dat een plaats en maakt de ontgoocheling plaats voor tevredenheid.”

Eiking

De concurrentie in de Arctic Race is niet van het allerhoogste niveau, maar toch. Met Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty Gobert) en Warren Barguil (Arkéa-Samsic) zijn er kapers op de kust. “Eiking was verdomd goed in San Sebastian vorige zaterdag”, weet Hermans. “In dezelfde wedstrijd was Barguil wel minder dan mij, maar ik hou er zeker rekening mee. En dan heb je nog die Noren, hé.”

“Zoals die van Uno-X, bijvoorbeeld. Wij kennen die allemaal niet zo goed, maar overal waar die starten, tonen zij zich. Er is ook Leknessund. Het is in elk geval niet zo dat ik hier de eindzege voor het oprapen heb. Zaterdag weten we meer. In Målselv zal het klassement vastgelegd worden. Zondag is ook nog lastig, maar als je zaterdag bij de beteren bent, kan je zondag ook volgen, hé.”

Hermans weet wat hem hier te wachten staat. In 2015 won hij de etappe met aankomst in Målselv, daarnaast verkende hij het parcours van dit jaar, weliswaar online. “Ik ben daar nogal maniakaal in. Twee maanden geleden bekeek ik de etappes ook al, bij het uittekenen van mijn programma. Ik weet wat ons te wachten staat, ja.”

Veel pro’s

Over zijn toekomst, Hermans is einde contract bij Israël Start-Up Nation, kon de Limburger ons nog weinig vertellen. “Ik laat dat al mijn hele carrière over aan mijn management en dat heeft me nog nooit in de steek gelaten. Maar als het van mij afhangt, zou ik wel graag bij mijn huidig team blijven. Ik voel me hier heel goed en zie vooral veel pro’s ten opzichte van andere teams.”

“Ik zou niet weten waarin andere teams zoveel beter doen. Oké, de topteams met een groter budget zullen wellicht hun renners nog iets professioneler kunnen ondersteunen, maar bij Israël Start-Up Nation doen ze dat echt niet slecht. Ook de omgeving om in te presteren is goed. Er is geen grote druk. Ze kunnen ook leven met een ereplaats. En als ik al een keer geen prijs rijd, is het omdat ik pech heb gehad of ziek ben. Daar tonen ze dan ook begrip voor.”

“Als ik mijn programma wil aanpassen, staan ze daar voor open. Nee, je hoort mij niet klagen. Of ik mijn carrière er kan afsluiten? Dat is een andere vraag. Dat kan altijd. Maar ik ben 35. Ik denk niet dat een tweejaarscontract volstaat. Het kan altijd, zodra ik voel dat ik geen koersen meer kan winnen, stop ik. Maar daar ga ik vandaag niet vanuit.”

EK in Trento

Na de Arctic Race neemt Ben Hermans een break van een tweetal weken. Daarna staan Poitou-Charentes en Plouay (een doel!) op het menu. “Dan zou ik graag het EK in Trento betwisten. Ik weet dat aan mij gedacht wordt. Op het WK kan ik niets uitrichten. Dat zou in een dienende rol zijn en daar hebben ze andere en betere jongens voor. En een WK ga ik nooit winnen, maar als de koersomstandigheden goed zijn, is op zo’n Europees kampioenschap misschien wel iets mogelijk.”