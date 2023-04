Ben Healy tweede in Brabantse Pijl: “Wilde solo gaan, maar Godon was de sterkste”

Ben Healy moest in de Brabantse Pijl zijn hoofd buigen voor Dorian Godon. De Ier van EF Education-EasyPost leek bergop de sterkste van een kopgroep van zes te zijn, maar wist Godon niet overboord te gooien en verloor uiteindelijk in de sprint. “Ik heb alles geprobeerd wat ik kon”, vertelde Healy na afloop.

“Ik wist dat het vol gas zou zijn op het lokale circuit hier”, aldus de nog maar 22-jarige Healy. “Ik zat goed in positie. Want ik had gezien dat als je altijd bij de eerste vijftien zit, dan kan je mee met een groep die wegrijdt. Ik heb zo ook gekoerst aan kop en de wedstrijd lastig gemaakt.”

Uiteindelijk bleven Healy en Godon over tot in de slotkilometer. “Ik heb alles geprobeerd wat ik kon, maar het ging niet zoals gehoopt. Ik heb het tactisch gespeeld, alleen was hij was iets te sterk voor mij. Ondanks dat ik vroeg begon met koersen. Ik hoopte nog solo te gaan, maar Godon was de sterkste.”

Dit is het seizoen van de doorbraak voor Healy, die ook al ereplaatsen verzamelde in de Trofeo Calvia, de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en de Région Pays de la Loire Tour. Ook won hij de GP Industria & Artigianato en een rit in Coppi e Bartali. “En uit deze uitslag haal ik ook veel vertrouwen. Ik heb me dit jaar gesetteld op dit niveau en hoop om meer finales te kunnen rijden.”

