Ben Healy geklopt door McNulty: “Maakte een fout door te wachten op Rubio”

Ben Healy is zelfkritisch na afloop van zijn tweede plaats in de vijftiende etappe van de Giro d’Italia. De Ier van EF Education-EasyPost moest het in Bergamo afleggen tegen Brandon McNulty, met wie hij in de vlucht van de dag zat. Healy vindt echter dat hij een fout maakte op de voorlaatste klim van de dag.

“Ik zat op een gaatje en maakte een fout door te wachten op Rubio”, legt Healy uit bij Eurosport. Hij doelt daarmee op de Valpiana, waar hij hoopte dat Rubio het gat dichtte met de weggereden McNulty en Marco Frigo. Dat lukte de Movistar-klimmer niet, waardoor Healy zelf het gat moest dichtrijden. “Dat zorgde ervoor dat ik een grote inspanning moest doen om het gat te dichten naar McNulty en Frigo.”

Dat lukte wel, waardoor het een driestrijd werd om de ritzege. Vlak voor de streep lag daar nog de Colle Aperto. “Ik kon Brandon op die laatste klim niet meer lossen. Hij was best sterk vandaag”, aldus Healy, die in de sprint dan ook geklopt werd door de Amerikaan. “Ik ben een beetje trots, maar ook teleurgesteld. Het was een mooie koers en hopelijk een leuke show voor de mensen. This was fun.”

De 22-jarige Healy, die eerder al een rit vanuit de vlucht won in Fossombrone, heeft zich zondag ook in de top van het bergklassement genesteld. Met 108 punten staat hij nu vierde, binnen 40 punten van leider Davide Bais.

Lees ook: Giro 2023: McNulty klopt Healy en Frigo vanuit de vlucht, favorieten sparen hun krachten