BEMER Cyclassics: Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen geven acte de présence

Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen staan zondag aan de start van de BEMER Cyclassics. De Nederlandse sprinters voeren respectievelijk Quick-Step Alpha Vinyl en BikeExchange-Jayco aan.

De BEMER Cyclassics werd voor het laatst verreden in 2019, toen nog onder de naam ‘EuroEyes Cyclassics Hamburg’. De twee jaren daarna kon de wedstrijd door de coronacrisis geen doorgang vinden. “We zijn blij om terug te zijn”, zegt Tom Steels, de ploegleider van Quick-Step Alpha Vinyl. De Belg heeft met Fabio Jakobsen, die voor het eerst in zijn Europese trui zal koersen, een van de topfavorieten in huis. De Duitse eendaagse eindigt immers vaak in een sprint.

“Fabio heeft zijn vorm laten zien in München”, doelt Steels op het EK van afgelopen zondag, waar Jakobsen de zege pakte voor Arnaud Démare en Tim Merlier. Toen had de Nederlander de nationale selectie tot zijn beschikking, nu kan hij rekenen op de hulp van Stan Van Tricht, Stijn Steels, Yves Lampaert, Florian Sénéchal, Davide Ballerini en Bert Van Lerberghe.

“We kunnen niet wachten om hem voor het eerst te zien in zijn Europese trui, en hij zal een goed team rond zich hebben. Stan, Stijn en Yves kunnen de koers controleren, Florian, Davide en Bert bieden ondersteuning in de laatste kilometers”, aldus Steels.

Groenewegen

De selectie van BikeExchange-Jayco bestaat uit Jack Bauer, Amund Grøndahl Jansen, Alexander Konychev, Jan Maas, Luka Mezgec, Campbell Stewart en dus Dylan Groenewegen, de man die het af moet maken. “Ik ben blij om weer mee te doen in de Hamburg Classic”, zegt Groenewegen. Vijf jaar geleden werd hij derde in deze wedstrijd en in 2016 eindigde hij als zesde. “Het is een wedstrijd waar ik van hou: in 2017 stond ik op het podium en een jaar eerder eindigde ik in de top-tien. Het is een wedstrijd van boven de tweehonderd kilometer, en dus is er altijd afscheiding.”

“Mijn conditie is goed momenteel. Ik ben goed uit de Tour de France gekomen en ik kom naar Hamburg nadat ik een rit heb gewonnen in de Arctic Race of Norway afgelopen week. Het vertrouwen is dus groot”, sluit Groenewegen af.