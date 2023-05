Beloftevolle Tijmen Graat maakt in 2025 overstap naar hoofdmacht Jumbo-Visma

Tijmen Graat (20) maakt in 2025 de overstap van de opleidingsploeg naar het WorldTeam van Jumbo-Visma. Dat nieuws heeft de Nederlandse formatie vandaag bekendgemaakt. De beloftevolle Graat tekent een contract tot en met 2027.

Win een originele Cervélo teamfiets van Team Jumbo-Visma met Heineken 0.0 Lees ook:

Graat staat te boek als een groot talent. De Nederlander won dit seizoen al een etappe en het eindklassement in de Istrian Spring Trophy in Kroatië en de GP Palio del Recioto in Italië. “Tijmen fietst pas vier jaar”, schetst head of development Robbert de Groot. “Toen hij bij ons voor het eerst op de radar kwam, zat hij op een veel te grote fiets. We konden desalniettemin direct zien dat hij een enorm potentieel heeft. De afgelopen anderhalf jaar hebben we gezien dat hij naast dat fysieke potentieel ook enorm leergierig en gedreven is.”

Graat zal de negende renner worden die, sinds de oprichting van het Jumbo-Visma Development Team in 2020, de stap naar het eigen WorldTour-team zet. “In de anderhalf jaar die ik heb doorgebracht in het Development Team heb ik me enorm kunnen ontwikkelen”, aldus Graat in een perscommuniqué van Jumbo-Visma. “Ik had me geen betere beloftentijd kunnen wensen. Ik hoop de periode die ik hier de komende anderhalf jaar nog zal doorbrengen mooi af te sluiten.”

Ideale omgeving

Graat zal in 2024 dus nog uitkomen voor de opleidingsploeg, om dan in 2025 te beginnen aan zijn profavontuur. Vanaf volgend seizoen zal hij al wel regelmatig met het WorldTeam op pad gaan, om al te wennen aan een hoger niveau. “Ik vind het heel gaaf om daarna in 2025 volledig voor het WorldTeam uit te komen. Jumbo-Visma is de beste ploeg. We hebben een voorsprong qua begeleiding, voeding en materiaal en dat geeft me het vertrouwen dat ik mezelf hier het beste kan ontwikkelen.”

Lees ook: Tijmen Graat bezorgt Jumbo-Visma-talenten nieuw succes in Italië

Sportief directeur Merijn Zeeman is ook enthousiast. “De renners van ons Development Team worden breed opgeleid. Tijmen laat zien dat hij in de beloftecategorie tot de beste renners behoort, toont veel potentieel, is leergierig en heeft een goede persoonlijkheid. Dat allemaal samen maakt dat we zo tevreden zijn dat hij prof wordt bij ons. We gaan samen verder op de ingeslagen weg. We zijn vol vertrouwen dat we samen met hem de volgende stappen kunnen zetten.”