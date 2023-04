Tijmen Graat bezorgt Jumbo-Visma-talenten nieuw succes in Italië

Tijmen Graat heeft dinsdag in Italië de GP Palio del Recioto (UCI 1.2U) op zijn naam geschreven. De 20-jarige coureur van Jumbo-Visma Development was na een zware beloftenkoers van ruim 147 kilometer sneller dan de Italiaan Giulio Pellizzari van Green Project-Bardiani-CSF-Faizanè.

Graat en Pellizzari bleven samen over na zes lastige lokale rondes en een afsluitende klim naar Fane (7,3 km aan 6,6%). Na een afdaling van dertien kilometer bleek Graat over de snelste benen te beschikken in de straten van Negrar, in de provincie Verona.

Alessandro Pinarello en Alessio Martinelli, ploeggenoten van Pellizzari werden een kleine 20 seconden daarachter derde en vierde. De vijfde plaats was voor Johannes Staune-Mittet, een Noorse ploegmaat van Graat bij de talentenploeg van Jumbo-Visma.

Begin maart won Graat ook al een etappe en het eindklassement in de Istrian Spring Trophy in Kroatië.

Twee op rij

Maandag was Staune-Mittet nog aan het feest namens de Nederlandse opleidingsploeg. Hij won solo de beloftenkoers Giro del Belvedere (UCI 1.2U) na eveneens een zware finale. Niet ver achter hem eindigden teamgenoten Loe van Belle (derde) en Graat (vierde) ook in de top-5.

