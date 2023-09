maandag 4 september 2023 om 17:40

Beloftevolle Spaanse allrounder tekent bij Arkéa-Samsic

Raúl García Pierna zal volgend jaar niet meer uitkomen voor Equipo Kern Pharma, maar voor Arkéa-Samsic. De 22-jarige Spanjaard stond vorig jaar nog op de radar van Movistar, maar kiest dus voor een Frans wieleravontuur. García Pierna staat te boek als een beloftevolle allrounder en werd in 2022 al Spaans kampioen tijdrijden bij de elite.

Raúl García Pierna werd vorig jaar nog nadrukkelijk in verband gebracht met Movistar – als onderdeel van een ruildeal – maar trekt dus naar Arkéa-B&B Hotels, zoals de ploeg vanaf volgend jaar gaat heten. De jonge Spanjaard staat te boek als een goede tijdrijder, maar kan ook uit de voeten in heuvelachtige wedstrijden en hoopt zich in de toekomst ook verder te ontwikkelen als klimmer. De renner was dit jaar nog vierde op het WK tijdrijden voor U23-renners, maar werd ook zesde in de Vuelta a Castilla y Leon en twaalfde in de Ronde van Burgos.

“Ik ben heel erg blij dat ik me in 2024 kan voegen bij Arkéa-Samsic. Dit is een grote stap voorwaarts, om deel uit te maken van een WorldTour-ploeg. Dit geeft me de gelegenheid om op sportief vlak verder te groeien en nieuwe wedstrijden te betwisten. Ik denk dat we goede resultaten kunnen behalen. Ik weet dat ik volgend jaar veel zal opsteken. Ik ben een renner met een voorliefde voor tijdrijden en etappekoersen. Ik denk dat ik ook over de nodige klimkwaliteiten beschik, maar moet dit nog verder verfijnen.”

Progressiemarge

“Raúl García Pierna is een jonge renner die we al een tijdje volgen”, legt teammanager Emmanuel Hubert uit. “Hij wist zich de laatste jaren uitstekend te ontwikkelen, met veelbelovende prestaties. Raúl heeft zich al bewezen als tijdrijder en kan ook zeer goed uit de voeten in het kortere rondewerk. Hij is een talentvolle renner, maar we moeten nog aan hem schaven, zodat hij nog beter kan en zal presteren.”