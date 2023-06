Arkéa-Samsic krijgt volgend jaar nieuwe naam

Arkéa-Samsic krijgt een nieuwe naam. De ploeg van onder meer David Dekker en Nacer Bouhanni gaat vanaf volgend jaar door het leven als Arkéa-B&B Hotels.

Het is niet de eerste keer dat B&B Hotels in de wielrennerij stapt. De afgelopen jaren was de Franse hotelketen ook al naamsponsor van B&B Hotels-KTM, het team waarvoor onder meer Franck Bonnamour en Pierre Rolland reden.

Samsic blijft als sponsor aan de ploeg verbonden, vertelt manager Emmanuel Hubert. “Dat wil ik zeker benadrukken. Sinds 2018 steunt Samsic ons en dat zullen ze blijven doen.”

“B&B Hotels stelt ons in staat om een nieuwe stap te zetten in onze ontwikkeling de komende twee jaar, waardoor we bij zowel de mannen als de vrouwen een vaste waarde kunnen worden in het professionele wielerpeloton”, aldus Hubert.