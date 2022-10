‘Movistar en Equipo Kern Pharma denken aan ruildeal’

Movistar zal deze week meerdere transfers aankondigen, zo meldt de Spaanse sportkrant Marca. Bovendien zou de ploeg achter de schermen bezig zijn met een opvallende ‘ruildeal’ met Equipo Kern Pharma.

Movistar zou verregaande interesse hebben in Raúl García Pierna. De 21-jarige Spanjaard komt momenteel uit voor Equipo Kern Pharma, maar Movistar-manager Eusebio Unzué hoopt de beloftevolle Spanjaard zo snel mogelijk in te lijven. García Pierna is de regerende Spaanse tijdritkampioen bij de profs en maakte dit jaar voor het eerst zijn opwachting in een grote ronde: hij eindigde als 47ste in zijn eerste Vuelta a España.

Movistar wil Equipo Kern Pharma met een ruildeal tegemoet komen, aldus Marca. De Spaanse klimmer Óscar Rodríguez, die nu nog uitkomt voor Movistar, zou dan de omgekeerde beweging maken. De 27-jarige Rodríguez komt sinds dit jaar uit voor Movistar, daarvoor reed hij in dienst van Astana en Euskadi-Murias.

De twee Spaanse renners, die nog tot eind 2023 onder contract staan bij hun huidige werkgevers, hebben met de bekende zaakwaarnemer Giuseppe Acquadro overigens dezelfde manager.