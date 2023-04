Beloftevolle Nicolò Buratti per direct prof bij Bahrain Victorious

Nicolò Buratti zou eigenlijk pas in 2024 zijn debuut maken voor Bahrain Victorious, maar de 21-jarige Italiaan mag zich nu al profwielrenner noemen. Buratti zal komende woensdag in de Brabantse Pijl al voor het eerst te zien zijn in het tenue van Bahrain Victorious.

“Ik had al een contract getekend voor 2024 en 2025 maar ik kan niet wachten om nu al de stap te maken naar de professionals. Het is een jaar eerder dan verwacht, maar het is een droom die uitkomt. Ik ben ontzettend gemotiveerd en ook erg nieuwsgierig. Ik hoop zoveel mogelijk te leren en het team te helpen.”

De Italiaan kwam de voorbije seizoenen uit voor de continentale ploeg Cycling Team Friuli ASD. De jonge coureur kan na een lastige koers rekenen op een sterk eindschot. Hij mocht maar liefst negen keer zijn handen in de lucht steken in 2022: zo won hij onder meer de GP Poggiana en de GP Capodarco en de proloog van de Carpathian Couriers Race.

Dit voorjaar trekt Buratti de goede lijn schijnbaar moeiteloos door: zo werd hij tweede in de U23-editie van Gent-Wevelgem.