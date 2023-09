donderdag 14 september 2023 om 10:27

Beloftevolle Jake Stewart verlaat Groupama-FDJ voor nieuw avontuur

Jake Stewart zal de komende twee seizoenen uitkomen voor Israel-Premier Tech. De 23-jarige Brit verlaat na iets meer dan vier jaar Groupama-FDJ.

Stewart staat te boek als een sterke sprinter met een voorliefde voor de (voorjaars)klassiekers. Het grote wielerpubliek maakte in het voorjaar van 2021 voor het eerst echt kennis met Stewart. De Brit werd dat jaar namelijk tweede in Omloop Het Nieuwsblad, achter de Italiaan Davide Ballerini. Het is voorlopig nog altijd zijn beste uitslag in een grote voorjaarsklassieker, maar Stewart liet sindsdien wel mooie dingen zien.

Zo boekte hij in 2022 en dit jaar in de Tour de l’Ain zijn eerste twee profzeges en reed hij naar ereplaatsen in onder meer de Vierdaagse van Duinkerke (3e), Grand Prix du Morbihan (3e) en de Tour of Britain (8e). Vorig jaar reed hij met de Vuelta a España zijn eerste grote ronde en snelde hij meteen naar enkele ereplaatsen. Dit jaar stond hij aan de start van de Giro d’Italia. Stewart wist de Italiaanse ronde uit te rijden.

Van sprinter naar sprinttrein, vrije rol in de klassiekers

Stewart werd de voorbije maanden al in verband gebracht met Astana Qazaqstan, maar kiest nu voor Israel-Premier Tech. “Ik wil graag deel uitmaken van dit project. Ik zal bij deze ploeg niet meer zelf sprinten, maar deel uitmaken van de sprinttrein. Dat is iets om naar uit te kijken”, aldus Stewart, die zich ook weer zal richten op het klassieke werk. “De klassiekers zijn het soort races waar ik ’s ochtends mijn bed voor uitkom en die mij motiveren om te gaan trainen.”

“Het is enorm motiverend dat ik bij Israel-Premier Tech een vrije rol krijg voor de klassiekers. Ik hoop dit vertrouwen terug te betalen en goede klassiekerresultaten neer te zetten. Door blessures en ziekte vielen mijn laatste twee klassiekercampagnes wat in het water. Het zou mooi zijn om volgend jaar weer de bevestiging te krijgen.”

Israel-Premier Tech gooit het voor 2024 over een andere boeg, aangezien het nu al negen renners heeft aangetrokken voor komend seizoen. Het gaat – naast Stewart – om Pascal Ackermann, George Bennett, Hugo Hofstetter, Michael Schwarzmann, Ethan Vernon, Oded Kogut, Riley Pickrell en Nadav Raisberg. De laatste drie renners komen over van de opleidingsploeg.