Belofte Kata Blanka Vas rijdt EK op de VAM-berg bij elite

Ze is pas 20 en op papier dus nog twee seizoenen belofte. Maar Blanka Kata Vas zal zondag op en rond de VAM-berg het EK veldrijden bij de elite betwisten. Dat heeft de Hongaarse – in overleg met de ploeg – beslist na haar uitmuntende prestaties van het voorbije weekend. Betsema en Brand zijn gewaarschuwd…

De vrouwelijke beloften krabden zich gisteren in de haren. Wie kan Kata Blanka Vas volgend weekend van de Europese titel houden, daar op de VAM-berg? Puck Pieterse kwam in Overijse aardig in de buurt, maar de andere U23-dames eindigden zowel zondag als maandag op minuten van het Hongaarse toptalent.

Maar zie, Vas brengt zelf redding. Lars Boom, haar ploegleider bij Team SDWorx, meldt ons dat zijn poulain het Europees kampioenschap bij de elite zal betwisten. “Net beslist”, vertelt Boom aan WielerFlits. “Haar eigen beslissing, trouwens. Ik geef haar advies waar en wanneer nodig, maar uiteindelijk hakte ze zelf de knoop door.”

“WK wordt later beslist”

“Ik denk dat het een meerwaarde voor haar is, als ze dat EK bij de elite rijdt in plaats van bij de beloften. En dan heb ik het vooral over het opdoen van ervaring en zo.” Of Vas ook op het WK in Fayetteville bij de elite aantreedt, is voorlopig nog een vraagteken. “Dat wordt inderdaad pas later beslist”, geeft Boom aan.

Zo wordt Puck Pieterse dé topfavoriete voor het EK. De youngster van Alpecin-Fenix, zondag tweede in Overijse, is dan ook een jaar jonger dan haar Hongaarse collega. De Française Line Burquier, Shirin van Anrooij en wereldkampioene Fem van Empel worden haar belangrijkste concurrentes.