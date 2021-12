Belgische wielerbond overweegt stap naar Raad van State

De Belgische wielerbond zit eraan te denken om naar de Raad van State te stappen en daar bepaalde coronamaatregelen (sporten zonder toeschouwers) aan te vechten. De bond zou daarmee het voorbeeld nemen van de Belgische cultuursector, die gisteren de maatregelen die in haar branche van toepassing waren, geschorst zag worden. Eerst wordt door de bond echter nog direct aan de regering gevraagd om de maatregelen bij het veldrijden opnieuw te bekijken.

“We hebben met interesse gezien wat er beslist is voor de cultuursector en we gaan dat toch bekijken”, zegt Tom Van Damme, voorzitter van de wielerbond in De Ochtend, op de Vlaamse zender Radio 1. Van Damme doelt hiermee vooral op de veldritten die nu zonder publiek verreden worden.

“We denken dat we enkele argumenten op tafel hebben liggen die ervoor zorgen dat de maatregelen versoepeld kunnen worden. Onze juristen zijn aan het bekijken of we naar de Raad van State stappen als dat nodig is”. Wat dus onderzocht wordt, is of de maatregelen die momenteel gelden voor het veldrijden disproportioneel en onvoldoende gemotiveerd zijn.

Van Damme komt met meerdere redenen waarom dat het geval zou zijn. “Het parcours strekt zich uit over enkele kilometers en de toeschouwers kunnen uit elkaar staan aan beide zijden van het parcours in open lucht. Er zou moeten gewerkt kunnen worden met een maximum aantal toeschouwers van 5.000. Anders kunnen de organisatoren niet overleven”, legt hij uit.

Toch wil Van Damme niet direct naar de Raad van State stappen. “We vragen dat de maatregelen herbekeken worden: kijken wat er teruggedraaid kan worden of kom met duidelijke argumenten. En dat wordt best besproken op het overlegcomité voor alle sectoren apart naar de Raad van State stappen”, vertelt hij. Het overlegcomité komt later vandaag digitaal bijeen.