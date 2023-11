dinsdag 21 november 2023 om 18:29

Belgische dopingjager relativeert gebruik van nieuw potentieel middel: “Vrij eenvoudig op te sporen”

Het Wereld Anti-Dopingagentschap (WADA) uitte eerder deze week, in gesprek met de Franse sportkrant L’Équipe, zijn zorgen over een nieuwe vorm van bloeddoping. Het gaat om hemoglobine van de zeepier. De bekende Belgische dopingjager Peter Van Eenoo maakt zich voorlopig echter nog geen zorgen.

Van Eenoo, die werkzaam is namens het Gents antidopinglab, relativeert in Het Nieuwsblad het gebruik van het ‘nieuwe wondermiddel’. Maar eerst legt hij uit wat het nu precies is. “Eigenlijk komt het van doodgewone zeepieren. Iedereen kent ze: die wormpjes die zich op het strand ingraven en vervolgens van die zanddrolletjes achterlaten. Het was al langer bekend dat die opvallend lang zonder lucht kunnen.”

“Het bleek dat die wormen een speciaal soort hemoglobine hebben dat heel makkelijk zuurstof transporteert. Dat hemoglobine zijn ze vervolgens uit die wormen gaan halen voor medische toepassingen. Met succes. Als synthetisch hemoglobine kan het een alternatief zijn voor mensen die bijvoorbeeld uit religieuze overtuiging een bloedtransfusie weigeren.”

Volgens de Franse bioloog Franck Zal, die een bedrijf heeft dat gespecialiseerd is in het medische effect van de hemoglobine van wormen, is extracellulaire hemoglobine van de zeepier een uiterst effectief middel voor bloeddoping. Het kan namelijk veertig keer meer zuurstof transporteren in vergelijking met menselijke hemoglobine. Het is 250 keer kleiner dan andere rode bloedcellen, wat de bloedsomloop zal bevorderen.

“We hebben geen enkele aanwijzing dat het wordt gebruikt”

Is het ook echt prestatiebevorderend? “Theoretisch is dat inderdaad mogelijk”, reageert Van Eenoo. “Maar één: het is verboden. En twee: wij kennen het intussen al twee à drie jaar en voorlopig heb alvast ik geen weet van een atleet die er de hand heeft kunnen opleggen. Er is ook maar één bedrijf, in Frankrijk, dat het product ontwikkelt en daar houden ze er een zeer strikte controle op na.”

“Een alternatief, illegaal productiecircuit lijkt me onwaarschijnlijk. De procedure is behoorlijk tijdrovend en ingewikkeld. Je kunt niets uitsluiten, maar we hebben geen enkele aanwijzing dat het wordt gebruikt. Plus: het is ook vrij eenvoudig op te sporen. Bij gewoon bloed kleurt plasma bij een test geel. Bij een synthetisch hemoglobine, zoals Hemarina, kleurt het rood. Ik maak me momenteel geen grote zorgen.”