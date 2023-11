maandag 20 november 2023 om 15:16

WADA maakt zich zorgen om nieuwe vorm van bloeddoping

Het Wereld Anti-Dopingagentschap (WADA) uit, in gesprek met de Franse sportkrant L’Équipe, zijn zorgen over een nieuwe vorm van bloeddoping. Het gaat om hemoglobine, een gespecialiseerd eiwit, van de zeepier.

Het gebruik van hemoglobine van de zeepier zou kunnen uitgroeien tot de nieuwste bloeddopingtechniek binnen het wielrennen, zo stelt L’Équipe. Arenicola-zeepieren, ook wel bekend als zandwormen, worden vaak gebruikt als aas om mee te vissen. Arts Franck Zal besloot de zeepieren te gebruiken bij het creëren van extracellulaire hemoglobine (een gespecialiseerd eiwit dat het transport van zuurstof en koolstofdioxide door het bloed van veel dieren verzorgt), geschikt voor medisch gebruik.

Dit deed Zal nadat hij de zuurstoftransporterende eigenschappen van de worm had ontdekt. Zeepieren kunnen zowel onder water als op het land leven. Volgens de arts is extracellulaire hemoglobine van de zeepier een uiterst effectief middel voor bloeddoping. Antidopingtesten kunnen het zogeheten ‘superhemoglobine’ wel detecteren, maar door de korte halfwaardetijd is het na slechts een paar uur niet meer op te sporen. Het is verder onwaarschijnlijk dat het gebruik ervan wordt opgemerkt in het biologische paspoort van een atleet.

Veel ‘voordelen’

Hemoglobine van de zeepier zou volgens Hemarina, het commerciële bedrijf van Zal, kunnen dienen als universele bloedvervanger. Het kan namelijk veertig keer meer zuurstof transporteren, in vergelijking met menselijke hemoglobine. Het is 250 keer kleiner dan andere rode bloedcellen, wat de bloedsomloop zal bevorderen.

Het is verder compatibel met alle bloedgroepen, verhoogt de hematocrietwaarde in het bloed niet en veroorzaakt tevens geen hoge bloeddruk, in tegenstelling tot runder- of menselijk hemoglobine. Het kan daarnaast bij kamertemperatuur worden bewaard, waardoor het gemakkelijk te vervoeren is.

Contact met wielrenner

Dokter Zal heeft aan L’Équipe laten weten dat een (niet nader genoemde) wielrenner in 2020 al contact zocht vanwege het product. Het Wereld Anti-Dopingagentschap geeft aan dat er nog geen gevallen van hemoglobinedoping zijn ontdekt, maar WADA maakt zich wel ernstige zorgen over het gebruik ervan als een krachtige bloeddopingtechniek.

Binnen het WADA zijn ze zich dus bewust van de risico’s. “We waren in een vroeg stadium al op de hoogte van dit middel en de risico’s voor dopingdoeleinden. We hebben het product gekocht en in handen gegeven van de antidopinglaboratoria”, geeft professor Olivier Rabin, wetenschappelijk directeur van het WADA, nog mee.