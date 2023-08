Belgische bondscoach: “Bewonderenswaardig hoe Wout van Aert bleef knokken”

Op voorhand waren de Belgen zondag dé grote favoriet voor de wereldtitel in Glasgow. Bondscoach Sven Vanthourenhout zag uiteindelijk Wout van Aert zilver pakken. Kan hij tevreden terugkijken op het WK? “Als je het moet afleggen tegen Mathieu van der Poel, is dat geen schande”, vertelde Vanthourenhout aan Sporza.

“Het niveau van deze wedstrijd lag gigantisch hoog. De beste heeft gewonnen. Overduidelijk”, opende een lovende Belgische bondscoach. “Dit kampioenschap zal sowieso bijblijven door het hoge niveau. En het podium is fenomenaal.”

Hoe kijkt Vanthourenhout terug op het werk van ‘zijn’ renners? “Victor Campenaerts en Yves Lampaert waren belangrijk bij het ingaan van de lokale rondes, Frederik Frison had daarvoor al gecontroleerd. Richting de finale hebben Nathan Van Hooydonck, Tiesj Benoot en Jasper Stuyven berenwerk gedaan. Als je dan tweede wordt en verliest van de beste, dan moet je als ploeg content zijn.”

Vanthourenhout: “Geen schande”

“Ik snap dat het voor veel mensen weer zilver is voor Wout van Aert en weer na Mathieu, maar ik vind het bewonderenswaardig hoe hij blijft knokken voor die tweede plaats. Als je het moet afleggen tegen Mathieu, is dat geen schande. Hij mag nog altijd tevreden zijn over zijn prestatie”, aldus Vanthourenhout.

Tot slot sprak de bondscoach ook nog over uittredend wereldkampioen Remco Evenepoel en de derde kopman Jasper Philipsen. “Remco moest aanvallen, maar het moment lag niet vast. Dat moest hij zelf aanvoelen. Het bleek moeilijk en hij kon zijn positie moeilijk houden. Dat heeft veel energie gekost. Voor Jasper wisten we dat het heel moeilijk zou zijn. Maar ik heb zeker geen spijt dat ik hem heb meegenomen, absoluut niet.”

