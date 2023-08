Wout van Aert kan leven met zilver op WK: “Mathieu van der Poel was de sterkste”

Video

Wout van Aert moest op het WK wielrennen in Glasgow genoegen nemen met het zilver. Niet voor het eerst in zijn carrière werd de Belgische kopman tweede achter zijn eeuwige rivaal Mathieu van der Poel. “Ik sta hier niet te springen, maar ben hier wel tevreden mee”, vertelt hij aan Sporza. “Er zat niet meer in. Mathieu was de sterkste.”

Van Aert schoof in de finale mee in de beslissende kopgroep, met Van der Poel, Tadej Pogačar en Mads Pedersen aan zijn zijde. Op 22 kilometer viel daar de definitieve beslissing toen de Nederlander demarreerde. “Ik zat op zijn wiel en kon dat 10 seconden houden, maar toen kraakte ik en was hij weg. Ik had toen het gevoel dat we allemaal dachten dat de tweede plaats voor ons hoogst haalbare was.”

België nam erg veel initiatief in het peloton om altijd goed vooraan te zitten. Dat was de sleutel tot succes volgens Van Aert: “Dat hebben we supergoed gedaan als ploeg. Ik moet de poeg bedanken om mij steeds in positie te brengen. Daarin hebben wij geen fouten gemaakt, maar we zijn gestuit op iemand die beter is.”

“Ik wilde aan het einde nog proberen tweede te worden en merkte dat Pedersen niet veel vertrouwen had in de natte bochten. Ik nam het initiatief op de laatste klim, omdat daarna alleen nog maar bochten kwamen tot de finish. In die bochten reed ik ze op een paar meter en kon ik mijn tweede plaats veiligstellen.”

‘Koersen zonder oortjes, dat slaat nergens op’

Van de valpartij van Van der Poel op 16 kilometer van de finish wisten de drie achtervolgers niets. “Want we moeten zonder oortjes koersen”, is Van Aert boos. “Dat slaat nergens op. Ik kan er niet kritisch genoeg over zijn. Ook bij dat protest wisten wij niks. Vandaag zien we sterke kopgroep en een heerlijk duel, maar het beïnvloedt soms de koers. We zijn profs en voor ons is het gewoon om met oortjes te koersen. Het is dom dat we dat in de belangrijkste wedstrijd niet mogen.”