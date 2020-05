Belgische bond wacht met kalendervoorstel tot duidelijkheid overheid maandag 11 mei 2020 om 09:32

Frankrijk en Italië hebben hun concept voor de herziene nationale wielerkalender voor het tweede deel van het seizoen inmiddels klaar, maar het Belgische voorstel laat nog even op zich wachten.

De Belgische bond is volop in overleg met de wedstrijdorganisatoren, laat bondsdirecteur Jos Smets weten aan Het Nieuwsblad. “Maar we wachten eerst op de communicatie van de overheid om te weten welk type wedstrijden er mogelijk kan doorgaan en vanaf wanneer.” De wielerbonden hebben nog tot 20 mei de tijd om de nationale kalenders op te stellen.

Het wielerseizoen 2020 moest grondig op de schop na de vele afgelastingen als gevolg van het coronavirus. Vorige week dinsdag legde internationale wielerbond UCI het voorstel voor de nieuwe wedstrijdkalender voor de WorldTour op tafel met daarop nieuwe data voor de grote ronden en de belangrijkste klassiekers. Later in de week volgden ook de nationale kalendervoorstellen van Frankrijk en Italië.