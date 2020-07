Belgische bond stelt keuze olympische tijdritplek uit naar juni 2021 donderdag 23 juli 2020 om 08:54

Mocht Victor Campenaerts dit najaar het WK tijdrijden winnen, dan is de coureur van NTT Pro Cycling nog niet zeker van deelname aan de Olympische Spelen van 2021. De Belgische bond gaat namelijk pas in juni 2021 een beslissing nemen. Tot die tijd is elke tijdrit een waardevol selectiemoment, klinkt het.

Van specifieke kwalificatiewedstrijden is geen sprake, onderschrijft technisch directeur Frederik Broché van Belgian Cycling. “Stel dat er op het WK een Belg wereldkampioen tijdrijden wordt, zal dat zeker meespelen in onze evaluatie, maar dan nog zal hij niet rechtstreeks geplaatst zijn voor de Spelen”, aldus Broché in Het Nieuwsblad.

België mag in Tokio twee twee tijdrijders opstellen tijdens de olympische tijdrit. Remco Evenepoel is al zeker van deelname, nadat hij vorig jaar Europees tijdritkampioen werd en zilver won op het WK tijdrijden. De tweede plek is nog vacant en daarvoor lijken naast Campenaerts ook Wout van Aert, Thomas De Gendt en Yves Lampaert in de running.

De bond houdt ook rekening met de programma’s van de renners in de zomer van 2021. “Als alles loopt zoals nu gepland, vallen de Spelen samen met de Tour en moet er dus een keuze worden gemaakt”, zegt Broché.