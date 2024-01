vrijdag 19 januari 2024 om 17:26

België trekt met nieuw tenue naar Olympische Spelen

Team Belgium en Belgian Cycling hebben het tenue voor de Olympische Spelen in 2024 voorgesteld. Het shirt heet ‘The Embrace’ en stapt af van het vorige design. “Bij het creëren van The Embrace stond eenheid centraal, geïnspireerd door het nationale motto: ‘Eendracht maakt macht'”, klinkt het in het persbericht.

“Het combineert op harmonieuze wijze het iconische Belgian Blue, de olympische ringen en de Belgische driekleur. Dit krachtige symbool van verbinding wordt belichaamd door twee armen in de kleuren van de Belgische vlag die elkaar omhelzen, een geste die triomf en troost omvat. Het geel staat voor licht, kracht, en vooral de wil om uit te blinken in de sport. Together, We Are Team Belgium!”