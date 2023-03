België organiseert in oktober het eerste EK Gravel

In navolging van de UCI heeft ook de Europese wielerunie UEC een gravelkampioenschap geïntroduceerd. De eerste editie van het EK gravel zal op zondag 1 oktober verreden worden in België. De gemeente Oud-Heverlee in de buurt van Leuven heeft het evenement toegewezen gekregen.

De organisatie van het EK Gravel zal in handen zijn van Golazo, dat aanvankelijk al het BK Gravel had gepland op die datum en beide evenementen nu gaat combineren. Het precieze programma en de route van de wedstrijden voor mannen en vrouwen worden op een later moment bekendgemaakt.

“De UEC heeft altijd opengestaan voor nieuwe formats”, zegt UEC-president Enrico Della Casa bij de bekendmaking. “Daarom wilden we dat het het gravelen zijn eigen Europees kampioenschap kreeg. Voor de grote première is er geen betere plek van Oud-Heverlee, ondanks verschillende biedingen van verschillende landen.”

Door de grote interesse van mogelijke locaties, heeft Della Casa er dan ook vertrouwen in dat hij voor de edities van 2024, 2025 en 2026 snel organisatoren vindt. “Daarvoor hebben we al gesprekken opgestart die al in een vergevorderd stadium zijn”, vertelt hij.

Bondsvoorzitter Tom Van Damme van Belgian Cycling ziet de groei van gravel ook in het wielrennen. “Dat heeft echt het momentum en dankzij Gianni Vermeersch heeft België de eerste wereldkampioen in deze discipline. Dat is voor ons een extra motivatie om het EK te organiseren”, stelt Van Damme. In 2024 organiseren Halle en Leuven het WK Gravel.

