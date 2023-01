België met Sweeck, Iserbyt en Vanthourenhout naar Wereldbeker Besançon

Belgian Cycling heeft de selecties voor de Wereldbeker Besançon bekendgemaakt. Wereldbekerwinnaar Laurens Sweeck, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout trekken komend weekend naar Frankrijk. Eerder werd al bekend dat Wout van Aert de voorkeur geeft aan de X2O-cross van Hamme.

Komend weekend staan er nog twee laatste ’testcrossen’ op het programma voor het WK veldrijden in Hoogerheide. Zaterdag is er de Flandriencross in Hamme, zondag staat in het Franse Besançon de laatste Wereldbeker van het seizoen op het programma. Ondanks de aardige verplaatsing zijn toppers als Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck zondag van de partij in het oosten van Frankrijk.

Die andere Belgische blikvanger, Wout van Aert, kiest dan weer voor de cross in Hamme en is er dus niet bij in Besançon. Iserbyt, Vanthourenhout en Sweeck krijgen zondag echter wel te maken met Mathieu van der Poel. Voor de viervoudige wereldkampioen in het veld is de cross in Besançon zijn laatste voorbereiding op het WK veldrijden, dat op zondag 5 februari verreden wordt in ‘zijn’ Hoogerheide.

Als we verder kijken naar de Belgische selecties voor de Wereldbeker Besançon, valt de afwezigheid van Thibau Nys op. De winnaar van de U23-Wereldbeker kiest ook voor een ander traject richting het WK in Hoogerheide.

Belgische selecties voor Wereldbeker Besançon (29 januari)

Eliteheren

Jens Adams

Thijs Aerts

Vincent Baestaens

Eli Iserbyt

Timo Kielich

Gerben Kuypers

Laurens Sweeck

Toon Vandebosch

Niels Vandeputte

Michael Vanthourenhout

Elitevrouwen

Julie Brouwers

Kiona Crabbé

Jana Dobbelaere

Alicia Franck

Marion Norbert-Riberolle

Jinse Peeters

Laura Verdonschot

Suzanne Verhoeven

Beloften-mannen

Arne Baers

Lennert Belmans

Witse Meeussen

Jente Michels

Victor Van De Putte

Emiel Verstrynge

Joran Wyseure

Junioren-mannen

Yordi Corsus

Antoine Jamin

Robbe Marchand

Wies Nuyens

Viktor Vandenberghe

Seppe Van Den Boer

Junioren-vrouwen

Lore De Schepper

Shanyl De Schoesitter

Fleur Moors

Xaydée Van Sinaey