Belgen azen op hoge eindnotering en ritzeges in Tour de l’Avenir: “Lecerf is een leider geworden”

Interview

De Tour de l’Avenir, of de ‘Ronde van Frankrijk voor beloften’, staat weer voor de deur. De U23-jongens vechten vanaf zondag om in een illuster rijtje oud-winnaars te komen. Een van de favorieten is William Junior Lecerf. Lecerf kan veel adelbrieven voorleggen en start dan ook met vertrouwen in de Franse rittenkoers. “Er is in principe geen sterkere selectie dan die van ons”, vertelde de Belg aan WielerFlits.

De 20-jarige Lecerf, die volgend jaar prof wordt bij Soudal Quick-Step, ging vorig jaar als klimluitenant mee naar de Tour de l’Avenir. Hij hielp er landgenoot Cian Uijtdebroeks aan de eindzege. Verder gooide de pure klimmer hoge ogen in zo goed als elke lastige klimwedstrijd bij de beloften. Het maakt van hem een van de favorieten voor de eindzege.

Zelf is Lecerf, na een achtste plaats in de Giro Next Gen – waar hij misschien meer van had verwacht – eerder voorzichtig in het uitspreken van zijn ambities. “Ik hoop zeker top-10 te rijden. Ik ben blij dat ik dit jaar mijn eigen kans kan gaan. Dit is een van mijn grote doelen van het seizoen. Wie weet zit er ook meer in dan die top-10. Ik ben aangeduid als man voor het eindklassement, dus wil ik het ook wel waarmaken.”

Lees ook: Voorbeschouwing: Tour de l’Avenir 2023 – Opnieuw overladen met Jumbo-Visma-sausje?

Lecerf: “Staune-Mittet is de topfavoriet”

“Wat in mijn voordeel speelt, is dat er op dag drie een ploegentijdrit op het menu staat. Vorig jaar werden we tweede in die ploegentijdrit en nu hebben we minstens een even goede ploeg. Met jongens als Alec Segaert, Vlad Van Mechelen en Jonathan Vervenne kunnen we daar echt een slag slaan.”

Naast Lecerf, Segaert en Vervenne starten ook Gil Gelders en Lars Craps namens België. Alle zes renners hebben dit jaar zich getoond in allerlei koersen, dus het vertrouwen in de sterkte van de ploeg is zeker aanwezig.

“Ik denk dat we een echte hechte groep gaan vormen. Vier van de zes komen ook uit het kamp van Soudal Quick-Step (Lecerf, Gelders, Craps en Vervenne, red.), dus wij kennen elkaar al heel goed en voelen elkaar aan”, aldus Lecerf.

De echte grote favoriet is de jonge Belg echter niet, dat vindt hij ook zelf. “Dat is voor mij Johannes Staune-Mittet (die de Giro Next Gen won, red.). Hij heeft wel wat gesukkeld met zijn gezondheid na de Ronde van Tsjechië, maar ik verwacht wel dat hij goed zal zijn.”

Andere grote namen op de startlijst zijn Per Strand Hagenes, Ryan Archie, Fransesco Busatto, Luke Lamperti, Tijmen Graat en Matthew Riccitello. Zij zullen misschien niet allemaal voor het eindklassement gaan, maar zijn wel mannen om in de gaten te houden.

“Ik vind het verder moeilijk om jongens aan te duiden. Er zijn altijd verrassingen in een dergelijke etappekoers. Ik wil me ook niet te veel bezighouden met de concurrentie. Ik volg de concurrente natuurlijk wel, maar ik kijk liever naar mezelf.”

Lars Craps: “Lecerf heeft me al vaak verbaasd” Iemand die Lecerf goed kent, is Lars Craps. De twee zijn ploeggenoten bij de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step en reden al heel wat aantal koersen, waaronder de Giro Next Gen, samen. “Ik heb van dichtbij kunnen volgen hoe Lecerf dit jaar weer heel grote stappen heeft gezet. Hij is meer een kopman en een leider geworden. Ik denk dat hij ons in de Tour de l’Avenir kan verrassen, in alle opzichten.” “Zijn tijdrit is ook verbeterd, dat is een extra gunstige factor voor hem. In de individuele klimtijdrit kan hij dus ook een slag slaan.” Verder benadrukt Craps nog eens de doelstellingen van de Belgische ploeg. “Het is duidelijk dat Lecerf voor het klassement gaat en Van Mechelen voor de sprints. Ook de andere vier jongens, inclusief mezelf dus, maken kans op ritzeges. Etappes vier en vijf zijn bijvoorbeeld op mijn lijf geschreven”, besluit Craps.