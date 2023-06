BEAT steekt stekker in samenwerking met snellaadbedrijf Fastned

BEAT Cycling gaat vanaf deze week een samenwerking aan met Fastned, het Europese snellaadbedrijf. De Nederlandse continentale ploeg heeft sinds dit seizoen een wagenpark dat volledig bestaat uit elektrische auto’s en heeft met Fastned een partner dat groene stroom levert en advies geeft op het gebied van verduurzaming.

Op het aankomende NK wielrennen gaat BEAT voor het eerst een wedstrijd van 220 kilometer betwisten met louter elektrische volgwagens. Niet eerder was een koers zo lang voor BEAT. Door de samenwerking met Fastned wil het continentale team het gebruik van elektrische wagens stimuleren in de wielersport.

“Via onze duurzame missie willen we de wereld laten zien dat het professionele wielrennen veel duurzamer kan en moet”, vertelt BEAT-directeur Edwin Gulickx. “Het is fantastisch dat we nu al samen met Fastned kunnen laten zien dat elektrische volgauto’s bijdragen aan de oplossing voor het klimaatprobleem.”

“Fastned zet zich in om elektrische rijders het vertrouwen en de vrijheid te geven om te laden waar ze willen”, aldus CEO Michiel Langezaal. “We streven naar minder CO2-uitstoot en we hopen om samen met wielerploeg BEAT, wielerfans te inspireren om ook over te stappen op duurzame mobiliteit. BEAT vervult een voortrekkersrol als het gaat om het verduurzamen van de wielersport.”

Lees ook: BEAT stapt volledig over op elektrische volgwagens