BEAT stapt volledig over op elektrische volgwagens

BEAT Cycling heeft een innovatie doorgevoerd in het wagenpark. Het Nederlandse continentale team gaat dit jaar alleen maar gebruikmaken van elektrische volgwagens van het merk BYD.

De formatie heeft vier BYD ATTO 3-auto’s ontvangen van partner Just Lease. Manager Geert Broekhuizen van BEAT Cycling laat weten dat de overstap definitief is. “We hebben geen back-up-plan. Liever een keer tijdens een wedstrijd met een lege accu langs de kant van de weg staan, dan nooit proberen te veranderen”, vertelt hij in Trouw.

“De grote teams hebben logistiek een flinke uitdaging. Zij rijden soms op drie plekken tegelijk. Wij hebben een overzichtelijk programma in de Benelux. Daarom kunnen wij dit doen”, stelt Broekhuizen. “Het is wel zo dat we af en toe een wedstrijd moeten laten schieten omdat dat laadtechnisch niet uitkomt. Gelukkig hebben we daar wel weer mooie vervangende wedstrijden voor gevonden.”

BEAT begint het seizoen komende zaterdag in de Ster van Zwolle. Later dit jaar volgen onder meer ProSeries-wedstrijden als de Scheldeprijs, de ZLM Tour en de Baloise Belgium Tour voor de club van onder meer Matthijs Büchli en Thijs Zonneveld.

