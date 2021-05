BEAT en Bugter tonen zich in Tro-Bro Léon, start woensdag in kermiskoers Ruddervoorde

BEAT Cycling was afgelopen weekend goed zichtbaar in Tro-Bro Léon. De continentale ploeg had Luuc Bugter mee in de vroege vlucht en hij hield lang stand. In de finale moest BEAT het hebben van de Belgen Jordy Bouts en Jules Hesters; zij werden 20ste en 28ste in de Franse koers over onverharde wegen. Woensdag komt BEAT weer in actie.

Bouts en Hesters finishten in Tro-Bro Léon in het peloton dat, na ruim 200 kilometer, op 26 seconden van de kopgroep over de finish kwam. Martijn Budding en Piotr Havik, die onderweg was pech kende, werden respectievelijk 31ste en 42ste. Bugter kwam na zijn lange ontsnapping op bijna zeven minuten over de meet.

Ruddervoorde

Woensdag komt BEAT met acht renners in actie in de Sint-Elooisprijs Ruddervoorde, een Belgische kermiskoers. Daar staan Jordy Bouts, Luuc Bugter, Sven Burger, Yves Coolen, Jules Hesters, Marten Kooistra, Stefano Museeuw en Herman ten Kate aan het vertrek. Voor laatstgenoemde is het zijn debuut voor BEAT.

Ten Kate was de laatste jaren actief als amateur en wil in 2021 andere wielrenners inspireren door zijn verhaal binnen het wegteam van BEAT te delen. Hij is ook community manager binnen de ploeg en gaat zich ook richten op fixed gear racen, criteriums en Gran Fondo’s.

Ronde van Limburg

Op maandag 24 mei staat de volgende UCI-wedstrijd op het programma voor BEAT. In de Belgische eendagskoers Ronde van Limburg rekent het team op Jordy Bouts, Martijn Budding, Sven Burger, Yves Coolen, Piotr Havik, Jules Hesters en Stefano Museeuw.

Programma BEAT Cycling

Sint-Elooisprijs Ruddervoorde (19 mei)

Ronde van Limburg (24 mei)

Dwars door het Hageland (5 juni)

Elfstedenronde (6 juni)

Baloise Belgium Tour (9-13 juni)

NK wielrennen (18-20 juni)

De ZLM Tour stond ook op de kalender van BEAT, maar die rittenkoers is afgelast.