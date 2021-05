ZLM Tour gaat niet door in juni, verplaatst naar 2022

De organisatie van de ZLM Tour ziet geen kans om dit jaar de wedstrijd door te laten gaan. De Nederlandse rittenkoers is daardoor, voor het tweede seizoen op rij, met een jaar uitgesteld. De ZLM Tour zou van 9-13 juni verreden worden, maar is uitgesteld naar 2022.

Volgens organisator Libéma Profcycling stonden de gemeentes niet te springen om de ZLM Tour door te laten gaan, gezien de onduidelijkheid over de geplande versoepelingen van de coronamaatregelen. De ronde zou beginnen in Kapelle en ook etappes kennen met aankomst in Goes, Buchten, Valkenburg (op de Cauberg) en Rucphen.

“In totaal zouden we met de ZLM Tour door vijf verschillende veiligheidsregio’s rijden, zijn acht verschillende gemeentes start- en/of finishplaats en doorkruisen we in totaal meer dan dertig verschillende gemeentes. Van al deze partijen moeten we een vergunning krijgen om te mogen fietsen”, aldus Niels Geven van de organisatie.

“Binnen de huidige maatregelen mag er nergens langs het parcours publiek aanwezig zijn. Bij de start- en finishlocaties kon dit worden gerealiseerd, maar langs de route kon deze harde voorwaarde door niemand worden gegarandeerd waardoor we niet van alle partijen een vergunning krijgen. Dit maakt het onmogelijk om dit jaar de ZLM Tour te organiseren.”

‘Ploegen kunnen zich nu elders voorbereiden op de Tour’

Martin de Kok (de algemeen manager van Libéma Profcycling) vindt het jammer, maar hij zegt samen met hoofdsponsor ZLM Verzekeringen te zorgen voor de continuïteit van de ronde. “We willen dé voorbereidingskoers op de Tour de France zijn voor sprinters. Dan moeten we dit ook voor ploegen waarmaken. Door nu een beslissing te nemen, kunnen de ploegen zich nog elders voorbereiden op de Tour. We hebben gedaan wat we konden, en rekenen erop dat ze volgend jaar weer bij ons aan de start staan”, zegt De Kok.