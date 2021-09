BEAT Cycling krijgt ProTeam-status niet rond

BEAT Cycling had de ambitie om in 2022 de stap te maken naar het ProTeam-niveau, waardoor Nederland er een tweede profteam bij zou krijgen. Door die plannen kan een streep, al blijven de profambities overeind staan voor de komende jaren. Dat blijkt uit een interne mail die in handen is van WielerFlits. Financieel kan de ploeg hun plan niet rondkrijgen.

BEAT Cycling is een initiatief van Geert Broekhuizen, voormalig hoofd communicatie van Giant-Alpecin. Hij wil met een nieuw clubmodel breken met het aloude sponsormodel in het wielrennen. Niet meer afhankelijk van externe partijen, maar vanuit één eigen naam en met een eigen budget een wielerploeg in leven houden. Het model zoals we dat kennen uit bijvoorbeeld het voetbal. Eerder dit jaar lanceerde de Nederlandse Continental-formatie hun plannen om in 2022 deel uit te maken van het ProTeam-peloton, het niveau waarop bijvoorbeeld ook het Alpecin-Fenix van Mathieu van der Poel uitkomt.

“In de afgelopen maanden hebben we een heel aantal gesprekken gevoerd met potentiële partners”, valt er te lezen in de interne mail aan renners en personeel van BEAT Cycling. “De gesprekken waren gericht op het bij elkaar krijgen van de wensen van deze partijen en het BEAT gedachtengoed om volgend jaar de stap te kunnen maken. Daarbij zijn verschillende voorstellen over en weer gedaan om het ProTeam werkend te krijgen voor de UCI deadlines. We hadden een deadline van 1 september om het geheel bij elkaar krijgen en constateren nu dat we de gesprekken niet op tijd hebben kunnen afronden.”

Ambities blijven overeind, maar de teleurstelling is groot

“Dat betekent dat we de ProTeam ambitie voor 2022 helaas moeten loslaten zodat we aan alle partijen duidelijkheid kunnen geven”, gaat het verder vanuit het management. “Voor de langere termijn blijft onze droom overigens onverminderd ambitieus, we willen die stap maken. Wij begrijpen heel goed dat dit een grote teleurstelling voor jullie is. Dat is het voor ons ook na al die uren werk die we er in hebben gestoken. Tegelijk krijgen wij er energie van om te komende weken te focussen op het doorzetten van de huidige ploeg en te onderzoeken op welke vlakken we stappen vooruit kunnen maken.”

De komende maand gaat de ploeg met haar renners in gesprek om te bekijken wat hun plannen voor 2022 zijn. BEAT Cycling schrijft dat ze begrijpt wanneer coureurs uitkijken naar andere ProTeam-kansen buiten de Nederlandse ploeg. De meest in het oog springende renners van BEAT Cycling zijn de markante Jan-Willem van Schip, noeste hardrijder Piotr Havik, de snelle heuvelrenner Martijn Budding een baanwielrenners Yoeri Havik en Jules Hesters. Ook Stefano Museeuw maakt deel uit van de Nederlandse ploeg, al is de 24-jarige Belg iets minder getalenteerd dan zijn vader Johan.

Bij haar debuut in het Continental-peloton in 2018 boekte het team meteen twee UCI-zeges. Het jaar daarop waren dat er zelfs negen, maar de voorbije twee seizoen staat BEAT Cycling droog. Op de baan werd ook een commerciële ploeg opgezet, waarbij Roy van den Berg, Matthijs Büchli en Theo Bos een aantal Wereldbekers afwerkten op de Teamsprint. Na de nodige commotie mag dat vanaf 2021 opnieuw. Van Schip en Havik hebben via BEAT Cycling hun voorbereiding op de Olympische Spelen gedaan. Ook Nicky Degrendele uit België maakt deel uit van de baanploeg, alsmede ook Olympiër Laurine van Riessen.