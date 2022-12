BEAT Cycling onthult selectie voor 2023, geen Jan-Willem van Schip

Het is nog niet bekend waar de toekomst van Van Schip ligt. Hij is alvast niet de enige vertrekker bij BEAT Cycling. Ook Jente Boons, Sven Burger, Jens Schuermans en Jordy Bouts rijden in 2023 niet meer voor de ploeg. Bouts komt volgend jaar uit voor TDT-Unibet en Burger doet een stapje terug naar clubniveau. Wat de plannen van Boons en mountainbiker Schuermans zijn, is nog niet duidelijk.

Tegenover de vijf vertrekkers staan drie nieuwkomers. Het gaat om Emiel Vermeulen, Gil D’Heygere en Guillaume Visser, die de laatste maanden van 2022 al als stagiair actief was voor BEAT Cycling. Bram Dissel, Jochem Kerckhaert, Vincent Hoppezak, Stijn Daemen, Lucas Janssen, Matthijs Büchli en wereldkampioen puntenkoers Yoeri Havik reden het afgelopen seizoen ook al voor de ploeg. Brian van Goethem is vanaf volgend jaar ploegleider.

BEAT-oprichter Geert Broekhuizen is in zijn nopjes met de ploeg voor komend jaar. “We zijn blij dat we de kern van vorig jaar hebben weten te behouden en nu een jaar verder zijn in hun ontwikkeling. Nu het Road Team compleet is kijken we er naar uit om met de mannen op jacht te gaan naar succes. De focus ligt dit jaar op een Nederlands-Belgisch programma om scherpte in de groep te houden en de renners hun ambities na te laten streven.”

Selectie BEAT Cycling 2023

Matthijs Büchli

Stijn Daemen

Gil D’Heygere

Bram Dissel

Yoeri Havik

Vincent Hoppezak

Lucas Janssen

Jochem Kerckhaert

Emiel Vermeulen

Guillaume Visser