Sven Burger (BEAT Cycling) doet stapje terug naar clubniveau: “Tijd voor verandering”

Sven Burger zal volgend jaar niet meer in dienst rijden van BEAT Cycling. De 25-jarige Nederlander heeft er zelf voor gekozen om een stapje terug te doen en op clubniveau te gaan rijden. “Ik ben tot de conclusie gekomen dat het tijd is voor verandering.”

“De afgelopen twee jaar waren zwaar. Vooral dit seizoen kreeg ik te maken met valpartijen, ziek worden tijdens wedstrijden (wat achteraf voedselintoleranties bleken te zijn) en omgaan met langdurige kuren”, laat Burger weten op sociale media. “Ik heb me afgevraagd of ik het nog wel leuk vind om fulltime wielrenner te zijn. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het tijd is voor verandering.

De Nederlander geeft verder nog aan dat hij wel nog vertrouwen heeft in zijn capaciteiten als wielrenner, maar dat het allemaal niet vlot is verlopen de laatste tijd. “Ik heb niet genoeg kunnen trainen, waardoor ik moest rekenen op mijn talent en ik dus niet goed genoeg kon presteren. Dit maakte het moeilijk om terug te komen van tegenslagen, gemotiveerd te blijven en het leuk te blijven vinden.”

Geen afscheid van wielrennen

“Ik stop er niet mee, maar zal een stapje terug doen naar het clubniveau. Hopelijk kan ik competitief zijn in de voor mij liefdevolle offroad-scene. Daarnaast ga ik mijn studie fysiotherapie afronden en me richten op welke manier ik betrokken kan blijven bij de wielersport.”

