Brian van Goethem wordt ploegleider bij BEAT Cycling

Brian van Goethem keert terug in de wielersport. De 31-jarige ex-prof van Roompot en Lotto Soudal wordt in 2023 ploegleider bij BEAT Cycling. Het Nederlandse continentalteam kondigde ook de komst van Emiel Vermeulen en Gil D’Heygere aan.

Van Goethem, die na 2020 een punt achter zijn wielerloopbaan zette, kijkt er naar uit om zijn carrière als ploegleider te beginnen, vertelt hij op de site van BEAT Cyling. “Mijn ambities voor het komend seizoen zijn om mijzelf te ontwikkelen als ploegleider, na afgelopen twee jaar wat afstand te hebben genomen van ex-collega’s. Zelf heb ik als renner alle categorieën doorlopen, met die ervaring hoop ik de renners en het team te helpen ontwikkelen naar een volgende stap.”

Geert Broekhuizen, de ploegmanager van BEAT Cycling, is blij met de komst van Van Goethem. “We hadden een bepaald wensenlijstje voor de opvolger van de vertrokken Luuc Bugter en we kwamen tot de conclusie dat Brian voldeed aan de wensen van dat lijstje. Brian heeft ervaring op het hoogste niveau in de WorldTour met Lotto Soudal, maar ook op ProTour-niveau met Roompot en is opgeleid in het continentale peloton. De renner die Brian was, past heel goed bij het profiel van onze ploeg die wij voor komend jaar hebben neergezet.”

“Hij brengt een hoop profervaring mee en zit al een aantal jaar in de auto bij de neutrale service van Shimano. Hij heeft dus ook al vaardigheid in de auto. Verder was hij in zijn carrière vaak teamcaptain, waardoor hij een koers lezen, daarmee perfect kan inschatten hoe de koers verloopt en dit overdragen naar onze renners.”

Emiel Vermeulen en Gil D’Heygere

Terwijl Van Goethem in de ploegwagen zal stappen, versterken de Belgen Vermeulen en D’Heygere de rennersselectie. De 29-jarige Vermeulen komt over van het Franse team Go Sport-Roubaix Lille Métropole. Voor die ploeg reed hij zes jaar. In zijn eerste jaar in Franse dienst, 2017, behaalde Vermeulen een tweede plaats in de Famenne Ardenne Classic (1.1). Twee jaar later was hij vijfde in de door Mathieu van der Poel gewonnen Grand Prix de Denain – Porte du Hainaut (1.HC).

D’Heygere (24) is ook al enkele jaren actief op continentaal-niveau. In 2022 reed hij voor Minerva, dat ophoudt te bestaan. Dit seizoen pakte D’Heygere onder andere een tiende plek in de Ronde van Overijssel (1.2). Vorig jaar, toen hij nog voor Tarteletto-Isorex reed, behaalde hij ook toptienklasseringen in de Egmont Cycling Classic (1.1) en Classique Paris-Chauny (1.1).