BEAT begint zonder Tokiogangers Van Schip en Havik aan zomerblok

Voor BEAT Cycling gaat komend weekend het volgende deel van het seizoen van start. Voor de continentale ploeg staat dan de Omloop der Kempen op het programma, onderdeel van de Schwalbe Topcompetitie. BEAT moet het wel doen zonder Tokiogangers Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik.

BEAT begon het seizoen in maart met een viertal Belgische eendagskoersen, waarna een pauze van een maand volgde. Sinds half mei kwam de Nederlandse formatie bijna wekelijks in actie, met de veelbesproken Baloise Belgium Tour (waar Van Schip gediskwalificeerd werd vanwege zijn nieuwe stuur, red.) als grootste koers. Met het NK op de VAM-berg sloot BEAT het tweede koersblok af. Van Schip was er op de twaalfde plaats de beste renner van de ploeg.

Zoals gezegd ontbreken Van Schip en Havik de komende weken. Zij stromen in in het voorbereidingsprogramma richting de Olympische Spelen in Tokio. Havik komt daar in actie tijdens de wegwedstrijd (24 juli), Van Schip rijdt het omnium op de baan en samen betwisten ze de koppelkoers (2-8 augustus). De zwaar geblesseerde Yves Coolen ontbreekt ook nog in de ploeg. De Belg is herstellende en heeft inmiddels de training hervat op de rollen.

Naast de Omloop der Kempen staan ook de Volta Limburg Classic (18 juli) en Westrozebeke Koers (26 juli) op het programma van BEAT de komende weken.

Selectie BEAT Cycling voor de Omloop der Kempen 2021 (4 juli)

Jordy Bouts

Martijn Budding

Luuc Bugter

Jules Hesters

Marten Kooistra

Stefano Museeuw

Herman ten Kate