‘B&B-sterkhouder Pierre Rolland op weg naar TotalEnergies’

Er zijn grote zorgen bij B&B Hotels-KTM. Het is nog maar zeer de vraag of het team volgend jaar in het peloton te zien zal zijn. De renners hebben inmiddels te horen gekregen dat ze vrij zijn om te vertrekken. Een van deze coureurs, Pierre Rolland, lijkt op weg naar TotalEnergies.

De inmiddels 36-jarige Rolland zal volgens de Franse sportkrant L’Équipe volgend jaar niet meer uitkomen voor B&B Hotels-KTM, maar voor TotalEnergies. De ervaren Franse klimmer verlengde in september nog zijn contract bij de ploeg van manager Jérôme Pineau, maar lijkt nu toch eieren voor zijn geld te kiezen. Het is voor Rolland een terugkeer op het oude nest, aangezien hij van 2009 tot en met 2015 al reed voor het huidige TotalEnergies.

Er zijn grote zorgen bij B&B Hotels-KTM. De Franse ploeg zou in 2023 flink uitbreiden, maar het tegenovergestelde blijkt het geval te zijn. Teambaas Pineau is echter niet van plan om het bijltje er helemaal bij neer te gooien. De ex-renner zou nu mikken op een doorstart op continentaal niveau, met een selectie van een twaalftal renners. Momenteel liggen er meer coureurs onder contract bij de Franse formatie, maar de verwachting is ook dat sommige sterkhouders alsnog zullen vertrekken.

Pineau wilde verder ook een nieuwe vrouwenploeg uit de grond stampen. Met de 33-jarige Audrey Cordon-Ragot als kopvrouw en boegbeeld hoopte Pineau een wildcard te versieren voor de eerstvolgende editie van de Tour de France Femmes, maar de vrouwenploeg zal er volgens Le Télégramme toch niet komen.

Update 10.15 uur

Pierre Rolland heeft inmiddels via social media gereageerd op de geruchten dat hij zou verkassen naar TotalEnergies. “Ik ben verrast om via de pers te ontdekken waar mijn toekomst zou liggen. Ik zal je via mijn sociale kanalen op de hoogte houden over mijn toekomst. Zorg ondertussen goed voor jezelf, Pierre.”

Surpris de découvrir où s’écrira mon avenir dans la presse. Je vous tiendrai informé en temps voulu sur mes réseaux sociaux de ce que sera mon avenir. En attendant, prenez soin de vous.

Pierre ✌️ — Rolland Pierre (@PierroooRolland) December 7, 2022