Bauke Mollema raakt Nederlandse titel tijdrijden kwijt: “Niet goed genoeg”

Bauke Mollema is Nederlands kampioen tijdrijden af. Woensdag moest hij zijn rood-wit-blauwe trui afstaan aan Jos van Emden, die in Nunspeet de titel veroverde van zijn oud-ploeggenoot. Mollema werd zelf vijfde. “Dit was niet goed genoeg”, is dan ook zijn simpele conclusie in gesprek met WielerFlits.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

“De eerste ronde ging nog wel”, gaat Mollema verder. “Mijn start was heel goed en ik reed goede wattages, maar toen kregen we tegenwind en zijwind op een bepaald stuk, en daar merkte ik dat ik niet door kon trekken. Ik moest daar terugschakelen, waar je juist een tandje erbij wil doen. De tweede ronde was daarna een stuk minder, dan kom je tekort.”

De kampioenstrui gaat nu naar oudgediende Van Emden. “Dat is mooi voor hem”, lacht de renner van Trek-Segafredo. “Hij heeft al twee keer eerder gewonnen en dit is sterk van hem. Proficiat! Het was voor mij zeker mooi om die trui te dragen. Ik had graag de trui verdedigd, maar dat zat er helaas niet in.”

Lees ook: Jos van Emden verrast met goud op NK tijdrijden, Mollema en Arensman naast het podium