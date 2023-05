Giro 2023: Liveblog – Etappe 9 vlakke tijdrit naar Cesena zondag 14 mei 2023 om 08:00

Huidige Kopgroep

In de negende etappe van de Giro is geen plooiing in het landschap terug te vinden. De tijdrit van 35 kilometer volgt een parcours zo vlak als een biljartlaken. Een droom voor de mannen met een grote motor, een nachtmerrie voor de klimmende lichtgewichten.



Het parcours van de individuele tijdrit van vandaag kent slechts vijftig hoogtemeters in een parcours van 35 kilometer. Daarmee is het ook de langste tijdrit van deze Giro. Vanuit de startplaats Savignano sul Rubicone zullen de renners ongeveer veertig minuten op het vlakke wattages trappen.

Na de start rijden de renners naar de Adriatische kust, waar ze bijna halverwege de tijdrit de gemeentegrenzen van Cesenatico schampen, de geboorteplaats van Marco Pantani. Hier is ook meteen het eerste meetpunt. Daarna gaan de coureurs weer in westelijke richting naar Cesena, waar op 23 en 28 kilometer nog eens twee meetpunten liggen.

Mis niets van de negende etappe van de Giro 2023 in het WielerFlits-liveblog!

Start eerste renner: 13.10 uur

Finish eerste renner: tussen 13.45 en 13.55 uur

Start laatste renner: 16.32 uur

Finish laatste renner: tussen 17.05 en 17.10 uur

Afstand: 35 km

Tussenpunten: na 13 km, 23,1 km en 29 km

