Bauke Mollema moet seizoen vroegtijdig beëindigen zaterdag 12 september 2020 om 09:10

Bauke Mollema is vannacht succesvol geopereerd aan zijn verwondingen, die hij gisteren opliep bij zijn val in de dertiende etappe van de Tour de France. Zijn ploeg Trek-Segafredo verwacht niet dat de Nederlandse ronderenner dit seizoen nog terugkeert in koers.

Mollema was een van de renners die gisteren op ruim negentig kilometer onderuit gingen. Meteen greep hij naar zijn pols en het was al snel duidelijk dat de Nederlander de strijd moest staken. Na medisch onderzoek kwamen meerdere breuken aan zijn linkerpolsgewricht en -onderarm aan het licht, waaraan hij vannacht nog aan is geopereerd.

Zijn ploeg Trek-Segafredo liet ’s ochtends weten dat de operatie goed was verlopen. “Technisch was het perfect. Zowel de chirurg als de ploegarts waren erg blij met het resultaat. Bauke reist vandaag naar huis om verder te herstellen. De verwachte hersteltijd is zes weken, hoewel we niet verwachten dat Bauke dit seizoen weer zal koersen.”