Bauke Mollema: “Ik voelde me goed, dus probeerde het maar van ver”

Bauke Mollema won vandaag na een solo van meer dan veertig kilometer de veertiende etappe in de Tour de France. Na meerdere vluchtpogingen in de Giro d’Italia en de Tour de France dit jaar heeft de Nederlander dan eindelijk zijn ritzege beet. “Het is geweldig om hier weer een etappe te winnen. Ik ben super blij.”

“Het was een zware dag”, gaat Mollema verder in het interview na afloop. “Het duurde meer dan tachtig kilometer voor er een vlucht was. Mijn team deed het in die fase heel goed. Elke keer zat er wel iemand mee. Ik kwam uiteindelijk mee te zitten in een goede groep, maar de samenwerking was niet heel goed.”

En dus besloot de renner van Trek-Segafredo om al vroeg aan te vallen. “Ik voelde me eigenlijk heel goed, dus ik probeerde het maar van ver. Volgens mij heb ik iets van 45 kilometer alleen gereden, maar ik ben heel blij dat ik het heb gereden. Ik had ook wel het vertrouwen dat ik ging het halen. Pas toen ik hoorde dat ik anderhalve minuut voorsprong had, wist ik ik dat ik goede kans maakte op de ritzege.”

Alleen de slotklim moest Mollema nog overleven, maar ook dat deed hij. Van de anderhalve minuut voorsprong die hij had, bleef uiteindelijk meer dan een minuut over. “Ik kan mezelf goed pacen, maar op het steilste stuk heb ik toch even de gashendel opengetrokken”, eindigt hij.