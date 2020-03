Bauke Mollema: “Ik hoop dat de Tour doorgaat, maar je weet het niet” donderdag 19 maart 2020 om 17:35

Bernard Hinault vraagt zich af of de aankomende editie van de Tour de France wel kan doorgaan, maar Bauke Mollema hoopt dat hij eind juni ‘gewoon’ kan deelnemen aan de belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar. “Ik hoop ergens dat de Tour doorgaat, maar je weet het niet”, zo vertelt hij aan RTV Noord.

De renner van Trek-Segafredo is een van de vele wielrenners die momenteel vanwege de coronacrisis beperkt wordt in het uitoefenen van zijn beroep. Mollema is namelijk woonachtig in Monaco, maar werkt de meeste trainingen af in Frankrijk. Daar geldt momenteel een lockdown en is het verboden om buiten op de openbare weg te fietsen.

Zo werd Mollema afgelopen woensdag in zijn woonplaats Monaco aangehouden door de politie. “Ik moest mijn papieren laten zien, maar mocht daarna wel doorfietsen. Ik train het liefste buiten, maar het kan best zijn dat de regels volgende week veranderen”, aldus Mollema, die ook is geschrokken van de situatie in Italië en met name Lombardije.

Over situatie in Italië: “Bizar”

Deze noordelijke regio – waar Mollema vorig jaar nog de Ronde van Lombardije won – is namelijk zwaar getroffen door het coronavirus, waardoor veel mensen overlijden en intensive care-afdelingen overvol raken. “Het is drieënhalf uur vanaf Monaco, maar het is echt bizar als je hoort hoe het daar aan toe gaat. Ik hoop echt dat het hier of in Nederland niet zover komt.”

De internationale wielerunie UCI heeft inmiddels besloten om alle koersen in de maand april te schrappen, maar Mollema hoopt eind juni wel weer een rugnummer op te spelden voor de 107e editie van de Ronde van Frankrijk. “Het is echter aankijken hoe de situatie zich verder ontwikkelt”, is de renner ook realistisch.