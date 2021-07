Bauke Mollema: “Het was zo koud, dat ik handen en voeten niet meer voelde”

Bauke Mollema was een van de vele aanvallers in de negende etappe van de Tour de France, maar uiteindelijk speelde de coureur van Trek-Segafredo geen hoofdrol op weg naar Tignes. De ervaren Nederlander had onderweg veel last van de omstandigheden, vertelde hij na afloop.

“Het was echt saai vandaag”, grapte Mollema direct na de finish bij de NOS. Nadat hij een van de eerste renners was die in de aanval ging, finishte hij op een half uur van ritwinnaar Ben O’Connor. “Het ging volle bak vanaf het begin. En dit weer verwacht je ook niet in de zomer. Ik zat in het begin nog in de kopgroep, maar op een gegeven moment werd het zo koud dat ik mijn handen en voeten niet meer voelde.”

Op de top van de Col de Roselend besloot Mollema daarom even te stoppen. “Daar heb ik allerlei kleding gewisseld: nieuw jasjes, nieuwe been- en armstukken, nieuwe handschoenen, maar het was pittig en moeilijk om warm te blijven”, vertelde hij. “Je rijdt volle bak bergop, dus dan moet je niet teveel kleren aanhebben. Op de top doe je dan weer kleren aan, maar je kan ook niet voor elke klim andere kleren aandoen.”

In de tweede en de derde week hoopt Mollema zich weer te kunnen laten zien in de bergen. “Ik heb wel zin in de rustdag en hoop volgende week op beter weer”, aldus de klimmer.