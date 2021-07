Bauke Mollema doet nog San Sebastián voor laatste break: “Mijn favoriete koers”

Bauke Mollema plakt aan de Tour de France en de Olympische Spelen van Tokio nog de Clásica San Sebastián vast, voordat hij een pauze neemt in aanloop naar het laatste deel van het seizoen. Voor de Nederlander van Trek-Segafredo is de Baskische wedstrijd zijn favoriete koers.

Mollema gaat op voor zijn tiende deelname aan de Clásica San Sebastián. De Nederlander reed de eendagswedstrijd in 2008, in zijn eerste profseizoen, voor het eerst, maar haalde toen de finish niet. Sindsdien slaagde hij er steeds in naar de top-10 te rijden, waaronder zijn overwinning in het jaar 2016. Daarnaast reed hij nog drie maal naar het podium. Hij heeft dan ook een speciale band met de koers.

“Dat komt door een mix van factoren. Ten eerste geniet ik al sinds mijn eerste deelname van de sfeer rond de koers, die de Basken na aan het hart ligt. Zij weten deze passie over te brengen. Daarnaast past de route bij mijn kwaliteiten. De koers gaat over brede wegen, wat misschien een klein detail lijkt, maar het zorgt voor veel stress in het peloton. Het weer is de derde factor die het een mooie koers maakt”, vertelt hij in een persbericht van zijn ploeg.

Onvoorspelbaar

Mollema weet niet precies wat hij zaterdag kan verwachten. “Het kan een meer open en minder voorspelbare koers worden dan andere jaren, toen de renners uit de Tour de France de favorieten waren. De olympische wegkoers is een nieuw element in de benadering van deze wedstrijd. Net als ik zijn er meer renners die uit Japan komen. Anderen willen profiteren van hun momentum uit de Tour, zoals Alaphilippe of López, anderen van een rustperiode, zoals Landa en Sánchez.”

Na zijn vierde plaats in de wegkoers van Tokio dacht de 34-jarige renner vooral aan herstellen. “Ik deed mijn best om mijn conditie op peil te houden, maar verder had mijn lichaam gewoon rust nodig. Vanaf de laatste etappe van de Tour tot nu is het leven behoorlijk hectisch geweest. Voor eendagskoersen is het belangrijk om fris te blijven, zowel fysiek als mentaal. Na de Giro, de Tour en de Spelen voel ik de vermoeidheid, maar ik ben meer dan gemotiveerd voor zaterdag.”

De Clásica San Sebastián wordt zijn laatste koers voor een break, in aanloop naar het laatste deel van het seizoen. “Ik ben blij met mijn seizoen tot nu toe, maar waarom zou ik niet proberen het nog beter te doen? Normaal gesproken ga ik in september weer koersen op het EK wielrennen of de Ronde van Luxemburg. Daarna richt ik mij op de eendagswedstrijden in Italië. Stap voor stap natuurlijk. Maar eerst is wil ik mijn favoriete koers tackelen.”

Selectie Trek-Segafredo voor Clásica San Sebastián 2021

Bauke Mollema

Giulio Ciccone

Gianluca Brambilla

Alexander Kamp

Juan Pedro Lopez

Antonio Nibali

Charlie Quarterman